الأمين المساعد للأمم المتحدة في زيارة لمتحف الحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الاقليمي للدولة العربية، والوفد المرافق لها.





يأتي ذلك استمرارًا لسلسة زيارات الشخصيات العامة والهامة التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي في احتفالية ضخمة لنقل المومياوات الملكية بموكب مهيب.





واستقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية حيث رحب بها واهداها كتالوج المومياوات الملكية.





واصطحبتها فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للادارة والتشغيل في جولة داخل المتحف حيث زاروا قاعة العرض المركزي والتي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية بالإضافة إلي قاعة المومياوات الملكية والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين بعد نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.



