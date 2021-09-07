انعقاد الدورة 11 من مؤتمر جيبكا الخليجي للمغذيات الزراعية سبتمبر الجاري

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عن تنظيم الدورة 11 من "مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية" في الفترة بين 15 و16 سبتمبر الجاري تحت شعار "خارطة طريق جديدة لمستقبل غذائي آمن" والذي سينعقد افتراضيا.





وسيشارك في هذه الدورة مجموعة بارزة من المتحدثين مثل خبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/ ورابطة الأسمدة الدولية وممثلين عن كبار منتجي المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم سابك السعودية وقافكو القطرية وجيبك البحرينية وغيرهم الكثير.





وسيقوم عبد الرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قافكو، ورئيس لجنة المغذيات الزراعية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بإلقاء الكلمة الافتتاحية للحدث الذي يستمر على مدار يومين كاملين.





وسيلقي ممثل من منظمة الأغذية والزراعة الكلمة الرئيسية الأولى حول كيفية "تعزيز أسس الأمن الغذائي العالمي في أعقاب جائحة كورونا.





وبدوره سيقوم الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة جيبك وأمين صندوق مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بالتعاون مع إيسين ميتي مؤسسة MT Agri-Consulting بالحديث حول أبرز المستجدات والمميزات التي تمتاز بها دورة هذا العام من المؤتمر.





أما في اليوم الثاني فسيلقي سمير العبد ربه نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في شركة سابك ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا الكلمة الافتتاحية إيذاناً بانطلاق الفعاليات لهذا اليوم تليها كلمة يلقيها باتريك هيفر نائب المدير العام للاتحاد الدولي للأسمدة والذي سيترأس جلسة رئيسية بعنوان "دور التقنيات الزراعية المتقدمة في تعزيز أجندة الاكتفاء الذاتي لدول مجلس التعاون الخليجي".





ويأتي انعقاد هذه الدورة من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية بعد مرور أكثر من عام على تفشي جائحة كورونا والتي أصبح على أثرها واحدا من كل تسعة أفراد من سكان العالم مهدد بالإصابة بنقص التغذية المزمن ليسلط الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي العالمي وإبراز دور المغذيات الزراعية في دعم انتاج الغذاء أثناء الجائحة.





يذكر أن منطقة الخليج العربي لاتزال مركزاً عالمياً بالغ الأهمية لإنتاج وتصدير المغذيات الزراعية حيث يقدر أن الصناعة الإقليمية تدعم الإمدادات الغذائية لـ 5 في المائة من سكان العالم ..ويشير هذا الرقم إلى أهمية المغذيات الزراعية بالنسبة للمجتمعات مع توقعات بزيادة عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050 مما سيدفع الطلب على الغذاء بمقدار الضعف تقريباً.





ووفقاً لمؤشر الغذاء العالمي تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة 31 عالمياً من حيث القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وتوفره وجودته وسلامته إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على واردات الغذاء بنسبة 85 في المائة لذلك يجب عليها تغيير استراتيجيتها وزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات المتطورة لبلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق أهداف أمنها الغذائي.





وستتيح هذه الدورة الاستثنائية للحضور فرصة التعلم من كامل أطراف سلسلة قيمة انتاج الغذاء بمن فيهم مزودي التكنولوجيا والمنتجين والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، والاطلاع على أحدث الابتكارات والتحديات التي تواجه المنتجين الإقليميين وكيف يمكن معالجتها بالإضافة إلى إرساء أسس التعاون مع شركاء التكنولوجيا والبحث والتطوير بما يوفر حلولاً أكثر استدامة وكفاءة للمغذيات الزراعية.





وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عن سعادته بالإعلان عن تنظيم الدورة الحادية عشرة من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية افتراضياً لإتاحة المجال لاكبر عدد ممكن من المهتمين في هذا القطاع للاستفادة من نخبة من الخبراء العالميين خاصة في هذا التوقيت بالذات حيث بات من الضروري توفير منصة مثالية تناقش التحديات المتعلقة بالقطاع ومستقبله بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القادة ورواد الصناعة.





وأكد أهمية مناقشة قضية الأمن الغذائي العالمي ودور القطاع وصناعة المغذيات الزراعية في ضمان تلبية الطلب المتزايد على الغذاء في هذا الوقت بالتحديد مع إدراكهم العميق للتحديات التي نواجهها وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والاستدامة وحياد الكربون والمسؤولية التي نتشاركها جميعاً والمتمثلة بالحد من تأثيرنا على الكوكب.