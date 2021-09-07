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"المستوردين" عن عدم دخول السلع إلا طبقًا للمعاير الأوروبية: "هنشتري الحاجة بسعر عالي بس بجودة رائعة"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءًا من مارس المقبل، سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ويخدم الاقتصاد المصري، بالإضافة لميكنة عمليات الجمارك.

وأضاف "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "إخضاع السلع المستوردة للمواصفات القياسية، سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ويخدم الاقتصاد المصري، وبالتالي يقلص حجم التجارة العشوائية، ويعزز من إعادة تنظيم منظومة الاستيراد"

ولفت إلى أن المواصفات الأوروبية أعلى المواصفات العالمية وهي مهمة للاقتصاد المصري موجهًا رسالة للرئيس قائلًا: "هنعمل كل ما يفيد الاقتصاد المصري، ويرفع من شأنه، لكن نحتاج بعض الوقت فقط ".

وأشار إلى أن بتطبيق معايير أكثر دقة سيزيد الأسعار بالأسواق، ولكن في المقابل السلعة ستتمتع بجودة أعلى، مستطردًا: "الغالي تمنه فيه يعني هتشتري حاجة بسعر عالي بس بجودة رائعة".

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معايير أوروبية الرئيس السيسي الجودة العالية افضل المعايير

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