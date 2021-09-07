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بعد انتهاء عقده مع كليرمونت الفرنسي.. محمد شريف يدرس الإنتقال لفريق أوروبي جديد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:59 م
محمد شريف
محمد شريف
نجوى مصطفى

يفاضل محمد شريف، لاعب نادي كليرمونت الفرنسي، بين أكثر من عرض في الفترة الحالية، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

 

وقال محمد شريف، الذي يلعب في الدوري الفرنس في الدرجة الثانية، في بيان صحفي له، إنه يسعى لتحقيق حلمه باللعب في نادِ جيد، يمكن من خلاله الظهور بأفضل شكل وتقديم إمكانياته، والانتقال لنادِ أكبر، موضحًا أنه يمتلك أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي روديز الفرنسي، بجانب عرضا من الدوري البولندي، وعرضا بالدوري الممتاز المصري من فريق سموحة.

 

محمد شريف الذي كان يلعب لفريق الجونة قبل انتقاله للدوري الفرنسي، أشار إلى أنه يدرس مع وكيل أعماله، كل العروض في الفترة الحالية، قبل اتخاذ الخطوة المناسبة بالانتقال لنادِ معين، خاصة أن رغبته الأولى هي البقاء في أوروبا واستكمال تجربته الاحترافية التي بدأها في فرنسا.

 

وأشار إلى أنه رفض أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز في يناير الماضي، ولكنه رفض العودة لمصر، في ظل ضبابية المشهد وعدم انتظام البطولة بشكل مستمر.

 

محمد شريف، صاحب الـ24 عامًا، يُجيد اللعب في مركزي المدافع والوسط، وشارك رفقة فريقه كليرمونت الفرنسي بالدور الثاني كاملا، وظهر بشكل جيد للغاية بشهادة المسؤولين في النادي.

 

وكان شريف لعب لأندية وادي دجلة والإنتاج الحربي والجونة، وظهر بشكل جيد، قبل أن ينضم من خلال هذه الأندية لمنتخبات الناشئين في 2014، وهو ما ساعده في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الفرنسي مؤخرًا.

 

وانتهى عقد محمد شريف مع فريق كليرمونت الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني، ما يجعله يتأنى في اختيار النادي الذي سينتقل إليه، للحفاظ على فرصه في المشاركة بشكل أساسي.

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مصر محمد شريف كليرمونت الفرنسي الفجر

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