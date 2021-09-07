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محافظ الفيوم: مبادرة "حياة كريمة" معجزة بكل المقاييس (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قرى ونجوع المحافظة تشهد تغييرا كبيرا يعتبر معجزة بكل المقاييس، موضحا أن هناك مشروعات صرف صحي في مركزي إدفا ويوسف الصديق، و120 مشروعا في الصحة والتعليم بقرى الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "الانصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاءأن هناك أكثر من 70 مشروعا لتحسين منظومة الطرق، ومد شبكات الكهرباء وتوصيل الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى 85 مشروعا في مجال الشباب والرياضة في قرى الفيوم، مشيرا إلى أن مشروعات الكهرباء تتجاوز 100 مشروع بمختلف القرى.

وتابع محافظ الفيوم أن مركز إسطا كان يواجه مشكلة كبرى متمثلة في الطرق ويعد ثاني أكبر مساحة في الفيوم، لكن الآن يجري تنفيذ العديد من المشروعات، لبناء شبكة طرق حضارية، معقبًا: "يوجد مشروعات جديدة تدخل أسبوعيا، خطة مبادرة حياة كريمة وتم تنفيذ 11 مشروعا في الصرف الصحي بقرى الفيوم"،

وأشار محافظ الفيوم، أن خطة مشروعات المدارس بلغت 61 مشروعا حصلت قرية إدفا على النصيب الأكبر منها لتقليل الكثافة العددية وإضافة فصول جديدة بالمدارس القديمة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة محافظة الفيوم حياة كريمة الفيوم اخبار مصر

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