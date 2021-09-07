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اسلام جمال ينشر الإعلان الرسمي لحكاية "عائلة جيجي" من مسلسل "ورا كل باب"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان اسلام جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" الإعلان الرسمي للحكاية الثانية لمسلسل "ورا كل باب"، التي تحمل عنوان "عائلة جيجي".

وعلق قائلا:"مسلسل ورا كل باب حكاية عائلة جيجي، إنتاج سينرجي، تأليف محمد الشواف، إخراج منال الصيفي".

ووقالت ليلي عز العرب، في تصريحات صحفية لها أنها تجسد خلال الأحداث شخصية " الجدة" التي تجتمع حولها الأسرة، وتكون بمثابة صمام الأمان والطمأنينة لهم، مُضيفة:"مبسوطة جدًا بالشغل معاها، والحقيقة المجموعة كلها في المسلسل كأننا عائلة بجد وفي تفاهم كبير جدًا، الأمر الذي انعكس على كواليس التصوير المليء بالبهجة".

حكاية " عائلة جيجي " بطولة ليلى عز العرب، معتز حسين، هدى الأتربي، هند عبد الحليم، معتز حسين، إسلام جمال، نادين، جيسيكا حسام، وإخراج منال الصيفي.

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