شاهد.. عم يذبح ابنة أخيه المعاقة لتقديمها قربانا للجن بحثًا عن الآثار

كشف اللواء خالد الشاذلي، مدير مباحث سوهاج السابق، التفاصيل المتعلقة بقيام عم بذبح ابنة أخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تقديمها قربًا للجن بحثًا عن الآثار.



وقال "الشاذلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "مازال الجهل يقتل عقول الناس ومازال الدجالين يسيطرون على عقولهم، تم إبلاغ مركز شرطة أخميم من قبل والدة الطفل التي أبلغت عن اختفاء ابنتها 10 سنوات التي تعاني من إعاقة ذهنية".



وأضاف: "الشرطة استشعرت وجود خطورة، وقاموا بتتبع خط سير البنت الذي يعمل والدها في محجر في المنيا، وكانت والدتها أعطتها أمانة لزوجة عمها، وعندما عادت لم تجد ابنتها، وأبلغت الشرطة وبالتحقيق مع العم تم اكتشاف أن الأرضية في منزله غير مستوية مع وجود رش عدس أسود على الأرضية اعتقادًا بأن هذا يبعد عنه الجن".



وتابع: "بعدها اعترف العم بجريمته وأن هناك ثلاث دجالين طلبوا منه تسيل دم طفلة صغيرة من أجل تحضير الجن للبحث عن الآثار، بعدها نجحت الشرطة في العثور على جثة شيماء في نفس اليوم"، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك توعية دينية وأن تكون خطبة الجمعة وعظة الكنيسة الأحد عن خطورة التنقيب عن الآثار.