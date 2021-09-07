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"مكافحة كورونا": مصر ستكون مصدرة للقاح في 2022 (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل دول العالم بدأت تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا يساهم في السيطرة على الجائحة.

وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر متوفر بها 5 أنواع من لقاحات كورونا وجميعهم متوفر بهم عنصري الفاعلية والأمان، لافتا إلى أن الحاصل على اللقاح يمكن أن يصاب بكورونا ولكن إن حدثت الإصابة فإن نسبة دخول المستشفى والوفاة تكاد تكون منعدمة.

وأوضح أن علاج مصابي كورونا من خلال بروتكولات العلاج المنتشرة على "السوشيال ميديا" كارثة، حيث لابد من استشارة طبيب لتقييم الحالة أولا، متوقعا أن مصر ستكون من الدول المصدرة للقاح كورونا بمطلع 2022.

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا تصدير

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