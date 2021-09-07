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نجم الزمالك يستفسر عن مصيره مع الفريق

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

 

استفسر محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسئولي النادى والجهاز الفني عن مصيره النهائي خلال الفترة الحالية.

 

روقا يستفسر عن مصيره مع الزمالك


جاء ذلك خاصة وأن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية ويرغب فى تحديد وجهته فى الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وطلب أشرف روقا من مسئولي الزمالك تحديد مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، خاصة وأن اللاعب يفضل الرحيل فى حال عدم المشاركة مع الزمالك.

 

حيث شهد الموسم المنقضي عدم اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على اللاعب بشكل أساسي، الأمر الذى دفعه لطلب الرحيل.

 

ويتبقى فى عقد محمد أشرف روقا مع الزمالك موسم أخر، إلا أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة، للمشاركة بصفة أساسية والعودة للظهور بقوة على الساحة الرياضية.

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