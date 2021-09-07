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نجم الزمالك يستفسر عن مصيره مع الفريق
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:29 م
محمد الدمتناوي
استفسر محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك، من مسئولي النادى والجهاز الفني عن مصيره النهائي خلال الفترة
الحالية.
جاء ذلك خاصة وأن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية
ويرغب فى تحديد وجهته فى الميركاتو الصيفي الحالي.
وطلب أشرف روقا من مسئولي الزمالك تحديد مصيره سواء بالبقاء
مع الفريق أو الرحيل، خاصة وأن اللاعب يفضل الرحيل فى حال عدم المشاركة مع
الزمالك.
حيث شهد الموسم المنقضي عدم اعتماد باتريس كارتيرون المدير
الفني للزمالك على اللاعب بشكل أساسي، الأمر الذى دفعه لطلب الرحيل.
ويتبقى فى عقد محمد أشرف روقا مع الزمالك موسم أخر، إلا أن
اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة، للمشاركة بصفة أساسية والعودة للظهور بقوة على
الساحة الرياضية.