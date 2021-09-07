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ساعات تحت الماء.. انتشال جثة غريق سيارة ترعة المريوطية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
انتشلت قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية جهودهم جثة عامل لقي مصرعه جراء سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت ساعات.

وتبين أنه يدعى أيمن سعيد، مقيم بقرية سقارة بمركز البدرشين، وعثر على جثته على بعد نحو كيلو متر من موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن السيارة كان تقل عمالا في طريق عودتهم من محل عملهم بمصنع في مدينة 6 أكتوبر إلى محال إقامتهم.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بالترعة ما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 26 سنة وإصابة آخرين نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر انتشال جثة

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