أحمد سعد يشارك صورة من كواليس تصوير أحدث أعماله

شاركت الفنان أحمد سعد صورة من كواليس تصوير أحدث أعماله، وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "سعد" تعليقا على الصورة قائلا: "وراء الكواليس".



جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.



