عاجل.. اعتزال ليلى طاهر الفن رسميا

أعلنت الفنانة ليلى طاهر اعتزالها الفن، وذلك عقب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية وخاصة في الفترة الأخيرة.



وقالت ليلى طاهر، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة": "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتى العائلية، وقرار الاعتزال أعتقد لن يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتى أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".



وتابعت: "الأعمال اللى بتعرض عليا لا تنسابنى وقلت يكفى ما عملته من تاريخ، ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".



واختتمت قائله: "اكتفيت بما قدمت في تاريخى واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".