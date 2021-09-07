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عاجل.. اعتزال ليلى طاهر الفن رسميا
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:30 م
مي مرسي
أعلنت الفنانة ليلى طاهر اعتزالها الفن، وذلك عقب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية وخاصة في الفترة الأخيرة.
وقالت ليلى طاهر، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة": "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتى العائلية، وقرار الاعتزال أعتقد لن يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتى أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".
وتابعت: "الأعمال اللى بتعرض عليا لا تنسابنى وقلت يكفى ما عملته من تاريخ، ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".
واختتمت قائله: "اكتفيت بما قدمت في تاريخى واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".
وقالت ليلى طاهر، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة": "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتى العائلية، وقرار الاعتزال أعتقد لن يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتى أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".
وتابعت: "الأعمال اللى بتعرض عليا لا تنسابنى وقلت يكفى ما عملته من تاريخ، ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".
واختتمت قائله: "اكتفيت بما قدمت في تاريخى واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".