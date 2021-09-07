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وزير التعليم: توفير الفصول الدراسية يكلف الدولة 100 مليار جنيه

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن صورة تطوير التعليم معقدة منذ اليوم الأول من توليه المسئولية، مشيرًا إلى أنه منذ يومه الأول يوجد عجز في المباني المدرسية، حيث ينقصنا 250 ألف فصل وهذا عدد هائل خاصة وأن تكلفة الفصل تصل إلى نصف مليون جنيه والرقم المجمل لتوفير الفصول سيتكلف 100 مليار جنيه.

وقال "شوقي" في حوار مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، إنه واجه منذ بداية عمله فكرة المناهج غير المبنية بشكل يتناسب مع العصر والثقافة التي ترسخت لمدد طويلة عن طريقة التعليم والامتحانات، إضافة إلى العجز في المعلمين وسوء توزيع ونقص في تدريب المعلمين.

وتابع: "واجهنا حوكمة المدارس الخاصة وعدم ربط التعليم الفني بسوء العمل ومستوى الجودة، وتعدد أنواع التعليم وقيمة الشهادة أمام دول العالم"، مشيرًا إلى أن موقعنا على الجدول العالمي والتصنيفات يتقدم، حيث تقدمنا 30 أو 40 مركز ومستمرين في العمل.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم الفصول الدراسية

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