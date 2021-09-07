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مصرع 16 مريضا في مستشفى وسط المكسيك جراء فيضانات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات


لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم داخل مستشفى في مدينة تولا بولاية هيدالغو وسط المكسيك جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة.
وقالت الحكومة المكسيكية، في بيان عبر "تويتر"، مساء الثلاثاء: "تسببت أمطار غزيرة أمس في هيدالغو بفائض ضفاف نهر تولا ما أدى إلى غرق مستشفى... لخدمة التأمن الاجتماعي ما أسفر عن مقتل 16 مريضا، ولا تزال عملية إجلاء الباقين مستمرة". 

وتحدثت السلطات في الحصيلة السابقة عن مصرع 10 أشخاص جراء وقف نظام إيصال الأوكسجين في المستشفى.

وأشركت السلطات لتجاوز تبعات الكارثة نحو 1000 عسكري وعنصر في الحرس الوطني وخدمة الإسعاف.

الكلمات المفتاحية

فيضانات المكسيك

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