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تباين فى مؤشرات البورصة الأمريكية و"ناسداك" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا اليوم الثلاثاء، بينما بلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، مع عكوف المستثمرين على دراسة المخاوف حيال تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي مقابل التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيحافظ على سياسته النقدية التيسيرية.

وتلقى ناسداك الدعم في أغلب أوقات الجلسة من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحفز مكاسب وول ستريت في السنوات الأخيرة.

وبلغ كل من سهمي أبل ونتفليكس مستويات قياسية.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.75 بالمئة إلى 35104.56 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.33 بالمئة إلى 4520.26 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.07 بالمئة إلى 15374.08 نقطة.

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