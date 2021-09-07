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موسيماني يحسم مصير صفقة الأخطبوط في الأهلي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

ينتظر مسئولو النادي الأهلي، رأي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة قراره بخصوص التعاقد مع الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

 

جاء ذلك بعد فشل المفاوضات مع نادي طلائع الجيش لانتقال الحارس محمد بسام بسبب المغالاة فى الطلبات المادية، حيث طلب النادي الحصول على 10 ملايين جنيه.

 

ووافق ميشيل يانكون مدرب الحراس، على التعاقد مع الهاني سليمان ليكون القرار النهائث فى يد المدير الفني لتحديد موقفه قبل التقدم بعرض لسموحة بخصوص شرائه لتدعيم حراسة المرمى.

 

حيث تم الموافقة أيضًا على خروج أي من الثنائي مصطفى شوبير وعلى لطفي للإعارة فى الموسم المقبل.

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