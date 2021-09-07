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موسيماني يحسم مصير صفقة الأخطبوط في الأهلي
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:59 م
محمد الدمتناوي
ينتظر مسئولو النادي الأهلي، رأي الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة قراره بخصوص
التعاقد مع الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.
جاء ذلك بعد فشل المفاوضات مع نادي طلائع الجيش لانتقال
الحارس محمد بسام بسبب المغالاة فى الطلبات المادية، حيث طلب النادي الحصول على 10
ملايين جنيه.
ووافق ميشيل يانكون مدرب الحراس، على التعاقد مع الهاني سليمان
ليكون القرار النهائث فى يد المدير الفني لتحديد موقفه قبل التقدم بعرض لسموحة
بخصوص شرائه لتدعيم حراسة المرمى.
حيث تم الموافقة أيضًا على خروج أي من الثنائي مصطفى شوبير
وعلى لطفي للإعارة فى الموسم المقبل.