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"الخدمات البيطرية": اللحوم المستوردة خالية من مرض جنون البقر (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن مرض جنون البقر غير موجود في مصر، ولا توجد لحوم مستورة من الخارج مصابة بهذا المرض، مشيرًا إلى أن جنون البقر كان متواجدًا في التسعينات، وأصبح غير موجود، نتيجة أن الدول التي ظهر بها هذا المرض أصبحت لا تغذي الحيوانات على أعلاف حيوانية التي أدت لظهوره سابقًا.

وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن مرض جنون البقر يأتي في الحيوانات الكبيرة التي يزيد عمرها عن 7 سنوات، مضيفًا أن مصر لا تستورد اللحوم من أي دولة يظهر بها مرض جنون البقر.

وأشار إلى أن البرازيل شهدت إصابة حالتين بهذا المرض، مضيفًا أن اللحوم البرازيلية شهدت ارتفاع في الأسعار العام الماضي، ولذلك سمحت مصر باستيراد اللحوم من فنزويلا وأرجواي، وآخر شحنة لحوم من البرازيل دخلت مصر كانت منذ 10 شهور، وعمر الحيوانات المستوردة لا يزيد عمرها عن 18 شهرًا، بينما جنون البقر يظهر في الحيوانات الكبيرة التي يزيد عمرها عن 7 سنوات.

الكلمات المفتاحية

مصر جنون البقر اللحوم المستوردة

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