Advertisements

خبيرة تغذية: مريض السمنة لا يجب أن يشعر بالحرمان

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات في خفض الوزن، وتسمح لمريض السمنة بتناول كافة أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل.

وتابعت “سهيل”، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن وضع قائمة ممنوعات لمريض السمنة في المجتمع المصري غير مرغوبة، ولذلك هناك ضرورة لاتباع مدرسة الكميات، حتى لا يشعر المريض بالحرمان، وبالتالي تحدث انتكاسة مع اتباع أي نظام غذائي.

وأشارت إلى أن مريض السمنة يعرف جيدا أن السكريات والنشويات تزيد الوزن، ولكنه لا يستطيع تنظيم الطعام الذي يتناوله، ولذلك مريض السمنة في حاجة إلى المساعدة من خلال العمل على تقليل الشهية بتناول المكمل الغذائي الذي يحتوي على المادة الفعالة التي تقلل الشهية.


الكلمات المفتاحية

مصر خبيرة تغذية السمنة

أخبار تهمك

لابورتا يكشف تفاصيل بند إلزامية الشراء في عقد جريزمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية: الكرش من أخطر أنوع السمنة لهذا السبب

خبيرة تغذية: ممنوع تناول الطعام ليلاً لهذا السبب

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة سهلة لتقليل الشهية

خبيرة تغذية: هذه الأعشاب تُقلل الشهية لدى مريض السمنة

خبيرة تغذية تكشف عن الحل الأمثل لخفض الوزن

خبير: ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements