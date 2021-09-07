خبيرة تغذية: مريض السمنة لا يجب أن يشعر بالحرمان

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات في خفض الوزن، وتسمح لمريض السمنة بتناول كافة أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل.



وتابعت “سهيل”، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن وضع قائمة ممنوعات لمريض السمنة في المجتمع المصري غير مرغوبة، ولذلك هناك ضرورة لاتباع مدرسة الكميات، حتى لا يشعر المريض بالحرمان، وبالتالي تحدث انتكاسة مع اتباع أي نظام غذائي.



وأشارت إلى أن مريض السمنة يعرف جيدا أن السكريات والنشويات تزيد الوزن، ولكنه لا يستطيع تنظيم الطعام الذي يتناوله، ولذلك مريض السمنة في حاجة إلى المساعدة من خلال العمل على تقليل الشهية بتناول المكمل الغذائي الذي يحتوي على المادة الفعالة التي تقلل الشهية.





