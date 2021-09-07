بطل العزف على "الطشت والجردل": أتمنى أن يستمر حب الناس لي

أعرب سيد قناوي، بطل فيديو العزف على الطشت والجردل، عن سعادته من انتشار فيديو له وهو يعزف على الطشت والجردل، قائلا: "أنا بعمل في لم الخردة وبروح أبيعها، وفي راجل اكتشفني وأنا عمال أدندن فقالي نصورك وننزلك الفيديو فقلت له صورني ومن هنا فوجئت بانتشار الفيديو".



وأضاف "قناوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، أنه يحترف الدندنة على أي من أدوات الخردة، مشيرًا إلى أنه غير متعلم ولديه ولدين أحدهم صوته مميز ويتشاركان فى تقديم الأغاني.



وتابع: "أنا الحمد لله راضي بقليلي وأنا راجل أرزقي على باب الله وأهم حاجة عندي حب الناس والناس بتقول عليا مطرب الغلابة وأنا وابنى بنغني، وأنا نفسى يستمر حب الناس وعايز أشكر الناس اللي نشرت لي الفيديو ووصلتني للناس في البيوت".





