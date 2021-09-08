أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-9-2021.. استقرار المعدن الأصفر بعد التراجع

استقرت أسعار الذهب في الاسواق المصرية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن خسرت أمس نحو 5 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام.









وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 672 جنيها وسجل الذهب عيار 24 نحو 897 جنيها وسعر الجنيه الذهب 6280 جنيها .









أسعار الذهب عالميًا:









11:52 07-09-2021

الذهب يتراجع بفعل متانة الدولار وارتفاع الأسهم

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تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء 7 سبتمبر، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1817.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1819.20 دولار.





وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن الفدرالي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.





وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس آب.





وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 24.53 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1015.55 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2407.91 دولار.