Advertisements

خبراء: أوقفوا كارثة سوق "خان الخليلي".. منتجات تهدد الهوية المصرية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
رصد بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، كارثة كبرى في سوق العاديات بخان الخليلي من خلال صور نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعاديات تباع في خان الخليلي عبارة عن نماذج راقصات بشكل ممسوخ بجانب تماثيل  لعمالقة الغناء في مصر أم كلثوم وعبد الحليم واللاعب المصري الشهير محمد صلاح بجوارهم وهو ما يمثل كارثة في أشهر سوق عاديات فى مصر ومجاور لأهم منطقة آثار إسلامية فى العالم.  

ومن ناحيته أشار خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان إلى أن هناك قرار منذ عام 2015 من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي "الفلكلور الوطني" والنماذج الأثرية لمصر.

وتساءل ريحان عن طبيعة هذه النماذج المعروضة وهل هي مهربة من الصين وهذه كارثة أم منتجة في مصر والكارثة أعظم وأن استيراد هذه المنتجات من الخارج لا يهدد الصناعة الوطنية فقط بل يهدد الهوية المصرية نفسها في استيراد منتجات ارتبطت بالذاكرة الوطنية والهوية والتاريخ والحضارة مثل النماذج الأثرية بأنواعها مما يؤثر بالسلب على المنتجين المصريين الذين توارثوا هذه المهنة وحفظوا أصولها لكل الأجيال.

وطالب الدكتور ريحان بإغلاق كل محلات العاديات التى تعرض هذه النماذج الغير لائقة بالمجتمع المصري وعراقة تاريخه كما يطالب بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليًا لمنع مثل هذا العبث وأن يتم تسويق منتجات مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" المختصة بإنتاجها وافتتحها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي لأن هذه النماذج الأثرية تنتج طبقًا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010. والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 بحيث تصبح منتجات خان الخليلى كلها خاضعة للرقابة ومنتجاتها لها حقوق ملكية فكرية.  

وطالب ريحان بالتوسع في إنشاء ورش النماذج الأثرية والحرف المختلفة المرتبطة بها ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع توفير فرص عرض منتجاتها بمعارض داخلية وخارجية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على منتجاتها وتنمية الصناعات التراثية المرتبطة بمفردات التراث المصرية المتنوعة  مثل تراث النوبة والفيوم وسيناء والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والمنطقة ما بين القاهرة والسويس.
خبراء: أوقفوا كارثة سوق "خان الخليلي".. منتجات تهدد الهوية المصرية
خبراء: أوقفوا كارثة سوق "خان الخليلي".. منتجات تهدد الهوية المصرية

الكلمات المفتاحية

مصر الاثار مصر خان الخليلي المشروعات الصغيره والمتوسطه المشروعات الصغير

أخبار تهمك

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يكشف تفاصيل بند إلزامية الشراء في عقد جريزمان

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سوق إسماعيلوفو في روسيا.. "خان الخليلي" بالمونديال

برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن الأدوية المغشوشة في السوق

إنشاء مركز لإحياء الحرف التراثية واليدوية بأسيوط وبدء دورات تدريبية للشباب

"شعراوي" يفتتح معرضًا للحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والاطراف الصناعية والأسر المنتجة بأسيوط

"بسبب كورونا".. تحف وأنتيكات خان الخليلي بقلعة قايتباي بين السرقة والكسر وأزمة الشراء (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements