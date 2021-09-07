خبراء: أوقفوا كارثة سوق "خان الخليلي".. منتجات تهدد الهوية المصرية

رصد بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، كارثة كبرى في سوق العاديات بخان الخليلي من خلال صور نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعاديات تباع في خان الخليلي عبارة عن نماذج راقصات بشكل ممسوخ بجانب تماثيل لعمالقة الغناء في مصر أم كلثوم وعبد الحليم واللاعب المصري الشهير محمد صلاح بجوارهم وهو ما يمثل كارثة في أشهر سوق عاديات فى مصر ومجاور لأهم منطقة آثار إسلامية فى العالم.





ومن ناحيته أشار خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان إلى أن هناك قرار منذ عام 2015 من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي "الفلكلور الوطني" والنماذج الأثرية لمصر.





وتساءل ريحان عن طبيعة هذه النماذج المعروضة وهل هي مهربة من الصين وهذه كارثة أم منتجة في مصر والكارثة أعظم وأن استيراد هذه المنتجات من الخارج لا يهدد الصناعة الوطنية فقط بل يهدد الهوية المصرية نفسها في استيراد منتجات ارتبطت بالذاكرة الوطنية والهوية والتاريخ والحضارة مثل النماذج الأثرية بأنواعها مما يؤثر بالسلب على المنتجين المصريين الذين توارثوا هذه المهنة وحفظوا أصولها لكل الأجيال.





وطالب الدكتور ريحان بإغلاق كل محلات العاديات التى تعرض هذه النماذج الغير لائقة بالمجتمع المصري وعراقة تاريخه كما يطالب بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليًا لمنع مثل هذا العبث وأن يتم تسويق منتجات مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" المختصة بإنتاجها وافتتحها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي لأن هذه النماذج الأثرية تنتج طبقًا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010. والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 بحيث تصبح منتجات خان الخليلى كلها خاضعة للرقابة ومنتجاتها لها حقوق ملكية فكرية.



