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بايدن: لم يعد أمامنا الوقت لمواجهة تغير المناخ

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
وكالات


حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الولايات المتحدة لم يعد لديها الوقت لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وسلط بايدن الضوء على عواقب تغير المناخ خلال زيارة لولاية نيوجرسي المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء، مع التركيز على الأولويات المحلية، بعد أسابيع من الاهتمام العام بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وركز بايدن، الديمقراطي الذي جعل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على رأس أولوياته السياسية، على الدمار الذي أحدثه الإعصار "أيدا" لتأكيد الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال إفادة إعلامية مع قادة الولاية والزعماء المحليين في هيلسبورو تاونشيب: "على مدى عقود، حذر العلماء من الطقس القاسي... وكان تغير المناخ هنا ونحن نعيشه الآن، وليس لدينا المزيد من الوقت".

وأضاف بايدن أنه في ظل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، يتأثر كل جزء من الولايات المتحدة بالطقس القاسي.

وقال الرئيس الأمريكي: "يمكننا منع الوضع من أن يزداد سوءا... نحن جميعا في هذا معا".

وأحدث "أيدا"، الذي بلغت سرعته 240 كيلومترا في الساعة، دمارا واسعا بمنصات بحرية وبرية لإنتاج النفط في المنطقة ومنشآت لمعالجة النفط والغاز، وأسفر عن مقتل نحو 60 شخصا.

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