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رئيس ميناء الإسكندرية: لدينا توجيه رئاسي بتشجيع استثمارات الشركات الوطنية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن التطوير الجديد الذي سيشهده الميناء سيقضي على ظاهرة تكدس السفن، مشيرًا إلى أن المحطة اللوجستية سوف تستوعب من 5 إلى 6 سفن.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن هناك توجيه رئاسي بتشجيع استثمارات الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن زمن الإفراج عن الحاوية كان يصل قبل إجراءات الميكنة إلى 12 يومًا ولكن بعد تطبيق إجراءات الميكنة الجديدة سيتم تقليصها إلى 5 أيام.

وأوضح أن الميكنة والتحول الرقمي والشباك الواحد والتحول إلى موانئ نظيفة وخضراء لأن العالم كله ينادي بهذا الأمر كلها أمور ستعمل على تطوير ميناء الإسكندرية بصورة كبيرة.

وفي تصريحات سابقة كشف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن جدوى التطوير لميناء الإسكندرية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لمينائي الإسكندرية والدخلية، حيث كانت تصل إجمالي البضائع إلى 66 مليون طن ونستهدف الوصول إلى 100 مليون طن.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن التطوير يستهدف زيادة طاقة التداول بزيادة عدد الأرصفة من 14 كيلو إلى 16 كيلو والقضاء على ظاهرة انتظار السفن.

وتابع "طالما أن الأرصفة ستكون كافية سيتم القضاء على ظاهرة انتظار السفن والتي كانت تعمل نزيف مئات الملايين نتيجة التأخر في الدخول إلى الموانئ ونستطيع استهداف السفن العملاقة".

وأشار إلى أن الربط بين ميناء السخنة والإسكندرية ثم العلمين في غاية الأهمية لأن هناك أنواع من البضائع تحتاج إلى النزول في الظهير الجنوبي في أسرع ما يمكن لتقليل الفترات الزمنية.

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مصر رئيس ميناء الإسكندرية تطوير ميناء الاسكندرية

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