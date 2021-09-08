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القومية للأنفاق تعلن بشرى سارة عن تذكرة "المونوريل"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك خططًا كبيرةً سواء للنقل الحضري أو الإقليمي، وتوسع في شبكات مترو الأنفاق مع إدخال وسائل الجر الكهربائي ومن ضمنها المونوريل.

وأشار "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المونوريل أحدث وسيلة نقل في العالم، وصديق للبيئة، ودون سائق، حيث يجري التحكم فيه مركزيًا، ومعاملات الأمان فيه عالية جدًا، ومُجهز لذوي الهمم.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة هي المنوط بها تخطيط وتنفيذ كافة خطوط وسائل الجر الكهربائي، مضيفًا: "الدولة لما بتعمل شبكة مواصلات بتعملها لكل الناس مش لفئة معينة"، مؤكدًا أنهم يراعون مناسبة سعر التذاكر لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أن أسعار المونوريل ستراعي جميع طبقات المجتمع، وستكون تنافسية لباقي وسائل المواصلات.

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