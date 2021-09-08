أحمد سعد ينشر صورة له من وراء الكواليس

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له من وراء كواليس أحد أعماله الفنية عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهر أحمد بإطلالة جذابة، وعلق أحمد سعد قائلا “ وراء الكواليس ”.





وكان قد احتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.