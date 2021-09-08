يوسف الحسيني: عدم استيراد السلع إلا بمواصفات أوروبية لمصلحة المواطن (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم استيراد مصر السلع إلا بالمواصفات الأوروبية هدفه خدمة مصلحة المواطن المصري، لافتَا إلى أن المواصفات الأوروبية هي الأعلى على الإطلاق، وأعلى من المعايير الأمريكية.





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن حديث البعض بأن استيراد السلع بالمواصفات الأوروبية سيزيد الأسعار أمر غير حقيقي، خاصة أن بعض المستوردين يستوردون السلع الرديئة بأسعار بخسة، ويببيعونها بأسعار مرتفعة للغاية، معقبًا: "السلع الأوروبية بتعيش ومعمرة، يعني العمر يخلص، وهي ما تبوظش".



