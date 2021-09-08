Advertisements

يوسف الحسيني: عدم استيراد السلع إلا بمواصفات أوروبية لمصلحة المواطن (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم استيراد مصر السلع إلا بالمواصفات الأوروبية هدفه خدمة مصلحة المواطن المصري، لافتَا إلى أن المواصفات الأوروبية هي الأعلى على الإطلاق، وأعلى من المعايير الأمريكية.

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن حديث البعض بأن استيراد السلع بالمواصفات الأوروبية سيزيد الأسعار أمر غير حقيقي، خاصة أن بعض المستوردين يستوردون السلع الرديئة بأسعار بخسة، ويببيعونها بأسعار مرتفعة للغاية، معقبًا: "السلع الأوروبية بتعيش ومعمرة، يعني العمر يخلص، وهي ما تبوظش".

ولفت إلى أن هناك الكثير من السلع التي تستود من الخارج التي لا تستحق أن تستورد، معقبًا: "ليه نستورد سبح وسجاجيد من الصين، إيه التكنولوجيا المعقدة اللي ما نقدرش نعملها في حاجات زي دي!"

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني مصر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

3 أسماء لخلافة البدري في تدريب منتخب مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يوم

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مخزن أخشاب بالشرابية (صور)

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلي فاركو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جمال بيومي: الجمارك صفر على جميع السلع الصناعية الأوروبية منذ 2017

أحمد شيحة: لو منعنا إستيراد المكياج "الستات هتطلق"

شيحة: "حالات الطلاق سترتفع في مصر لو تم منع استيراد أدوات التجميل"

أحمد شيحة: إذا لم نستورد التقاوي فلن تكون هناك زراعة بمصر

مستورد: الجمبري لا يعتبر من السلع الاستفزازية

أحمد شيحة: مصر من أكبر الدولة المستوردة للشاي فى أفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements