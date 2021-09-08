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رسميا.. دمنهور يضم لاعب سبورتنج بالقسم الثاني

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم


حصل مجلس إدارة نادي دمنهور على توقيع اللاعب أحمد قطب ظهير ايسر نادي سبورتنج لمدة ٣ مواسم بدوري القسم الثاني .

جاء التوقيع بحضور كلاً من حكيم شحاته نائب رئيس النادي، وصلاح العقدة عضو مجلس الإداره، ووكيل اللاعب عون .

قد لعب قطب من قبل في أنديه عديدة منها الاتحاد السكندري وسبورتنج .

وتعاقد الفريق البحراوي مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم وائل حجو من البلديه وعزازي من بيلا وأحمد صلاح من بيلا وجلال الشرقاوي مهاجنم المنصوره علي أبو طالب اوسكار من المنصوره.

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