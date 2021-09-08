رسميا.. دمنهور يضم لاعب سبورتنج بالقسم الثاني





حصل مجلس إدارة نادي دمنهور على توقيع اللاعب أحمد قطب ظهير ايسر نادي سبورتنج لمدة ٣ مواسم بدوري القسم الثاني .



جاء التوقيع بحضور كلاً من حكيم شحاته نائب رئيس النادي، وصلاح العقدة عضو مجلس الإداره، ووكيل اللاعب عون .



قد لعب قطب من قبل في أنديه عديدة منها الاتحاد السكندري وسبورتنج .



وتعاقد الفريق البحراوي مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم وائل حجو من البلديه وعزازي من بيلا وأحمد صلاح من بيلا وجلال الشرقاوي مهاجنم المنصوره علي أبو طالب اوسكار من المنصوره.