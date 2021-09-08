وزير التعليم: "ورق تظلمات الثانوية هيروح للطلاب لحد بيتهم" (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم يعيدون تصحيح 2.5 مليون ورقة إجابة تظلم فيها الطلاب، مفيدة بأنهم أعادوا النظر في مليوني ورقة ولم يكن فيها خطأ واحد وهذا متوقع نظرًا لتدارك العنصر البشري، متابعًا: "ورقة الإجابة بتاع التظلمات بيروح للطلاب لحد بيتهم".





وأضاف "شوقي"، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنهم توقع عدم حدوث أخطاء في مراجعة أوراق الطلاب المتظلمين، موضحًا أن الخطأ كان يحدث في السنوات الماضية بسبب العنصر البشري والضغط على المصححين.



