منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منة فضالي في الفيديو مجموعة صور من في أحدث جلسة تصوير لها، مرتدية بلوزة وبنطلون جلد باللون الأسود، وكتبت علي الفيديو معلقة: “1234 كلهم سويًا”.







وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.