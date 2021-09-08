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مصطفى الفقي: مصر أعطت للنيل قيمة وسمعة على مدار التاريخ

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن فيضان نهر النيل هذا العام جاء مرتفعا، معلقًا: "الناس محتاسة تودي المياه فين"، ولكن المشكلة في وقت الجفاف، متوقعا أن إثيوبيا ستكتشف في وقتا ما أنهم فكروا بطريقة خاطئة.

وأشار "الفقي"، خلال حواره برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يرى أن النجاح سيكون حليفا لمشروع السد الإثيوبي، وأنه قد لا يحقق ما يتمناه الأثيوبيون، مضيفا أن مصر ضد التصرفات الأحادية أو الكيدية.

وأضاف أن مصر تسير حاليا في ملف السد الإثيوبي وفقا لما يقتضيه الموقف إلى حد كبير جدا، لافتا إلى أن مصر تتصرف بحجمها فهى ليست دولة قابلة للاهتزاز، معقبا: "أتصور أن اللي أعطى للنيل قيمة وسمعة على مدار التاريخ هى مصر"، لافتا إلى أن حرمان مصر من المياه أمر غير وارد.

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