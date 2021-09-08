مصطفى الفقي: مصر أعطت للنيل قيمة وسمعة على مدار التاريخ

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن فيضان نهر النيل هذا العام جاء مرتفعا، معلقًا: "الناس محتاسة تودي المياه فين"، ولكن المشكلة في وقت الجفاف، متوقعا أن إثيوبيا ستكتشف في وقتا ما أنهم فكروا بطريقة خاطئة.





وأشار "الفقي"، خلال حواره برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يرى أن النجاح سيكون حليفا لمشروع السد الإثيوبي، وأنه قد لا يحقق ما يتمناه الأثيوبيون، مضيفا أن مصر ضد التصرفات الأحادية أو الكيدية.



