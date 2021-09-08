Advertisements

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
وعد مسؤولو النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بزيادة عقده خلال الموسم المقبل بعدما رفض اللاعب الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

الشحات تلقى عددًا من العروض خلال الميركاتو الصيفي الجاري أبرزها من نادي الحزم السعودي لكن الجهاز الفني للفريق بيقيادة بيتسو موسيماني رفض رحيله وهو ما استجاب له اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي إن اللاعب حصل على وعدًا بتعديل عقده في الموسم الجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم المنقضي.

وأشار المصدر إلى أن يأمل في إنهاء هذا الملف من أجل التركيز مع الفريق في الفترة المقبلة خاصة وأنه حصل على وعد سابق من مسؤولو الأهلي.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

القومية للأنفاق تعلن بشرى سارة عن تذكرة "المونوريل"

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يحسم مصير صفقة الأخطبوط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 10 ساعات

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ 36 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعة و 11 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

01:07 ص

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements