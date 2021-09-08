عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

وعد مسؤولو النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بزيادة عقده خلال الموسم المقبل بعدما رفض اللاعب الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية.





الشحات تلقى عددًا من العروض خلال الميركاتو الصيفي الجاري أبرزها من نادي الحزم السعودي لكن الجهاز الفني للفريق بيقيادة بيتسو موسيماني رفض رحيله وهو ما استجاب له اللاعب.





وقال مصدر داخل الأهلي إن اللاعب حصل على وعدًا بتعديل عقده في الموسم الجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم المنقضي.





وأشار المصدر إلى أن يأمل في إنهاء هذا الملف من أجل التركيز مع الفريق في الفترة المقبلة خاصة وأنه حصل على وعد سابق من مسؤولو الأهلي.



