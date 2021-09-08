قطاع الناشئين بزد يبدأ تجاربه الودية





بدء قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي بخوض أولي مبارياتهم الوديه في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد .





وحرص الكابتن علاء نبيل نجم المنتخب الوطني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي ، علي التواجد ومتابعة المباريات الوديه التي أقيمت اليوم بمختلف الفرق الرياضيه ، و بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع .





وشهدت مباريات زد الوديه اليوم حضور كابتن حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق ، لمتابعة الفرق الرياضيه .





وفاز فريق2001 على أكاديمية نجوم مصر برباعية نظيفة ، ويتكون الجهاز الفني للفريق من سمير كمونه مديرا فنيا، واحمد كمال مدربا عاما، محمد عويس مدربا، والكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا





وتعادل فريق 2005 أمام فريق العبور بهدفين لكل فريق تحت قيادة تامر حفني وعبد العال فراج مدربا عاما، وعبد الرحمن محمود السيد مدربا، ووليد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وهيثم غازي إداري الفريق.





وفاز فريق 2006علي فريق 2005 مينا القمح (الشرقيه) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف تحت قيادة محمد عز، ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا.





واكتسح فريق 2007 فريق الشعله بنتيجة١٣/٣ تحت قيادة أسامة عبد الله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.





وفاز فريق 2008 علي فريق الشيخ زايد بنتيجة تسعة أهداف نظيفه ،

تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.



