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بهذه الطريقة.. أكرم حسني يروج لعمل فني جديد٣

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أكرم حسني، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسني مع الطفلة ريما، وعلق قائلاً: “جلسات عمل تجمع الفنانة الكبيرة ريما مع الوجه الصاعد أكرم حسني”.


وتعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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