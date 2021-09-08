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أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
حددت إدارة ريال مدريد الإسباني أول لاعبي الفريق الراحلين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ولم يبرم الملكي صفقات كثيرة خلال الميركاتو الصيفي، بل اكتفى بالتعاقد مع ديفيد ألابا مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، ثم إدواردو كامافينجا من نادي رين الفرنسي.

أول الراحلين عن ريال مدريد
وقال تقرير صحفي إسباني صباح اليوم، إن داني سيبايوس وافق على الرحيل عن الملكي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد سيبايوس لفريق ريال مدريد خلال هذا الصيف، بعد عامين على سبيل الإعارة مع آرسنال، لكنه عاد مع إصابة خطيرة في الكاحل خلال مشاركته في الأولمبياد.

ويرى سيبايوس أن فرصته في المشاركة مع الريال ستكون محدودة للغاية، بعد التعاقد مع إدواردو كامافينجا ووجود مودريتش وتوني كروس، لذلك أبدى رغبته في العودة لصفوف فريقه السابق ريال بيتيس.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن سيبايوس وافق على العودة إلى بيتيس على سبيل الإعارة في يناير المقبل، مع خيار شراء إلزامي بين 20 و25 مليون يورو.

وحاول بيتيس ضم اللاعب خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، لكن بائت الصفقة بالفشل، بسبب سقف الرواتب في النادي الأندلسي.

وأشار التقرير إلى أن بيتيس وافق على ضم سيبايوس في الشتاء، مع خطة واضحة لضمان حل مشكلة سقف الرواتب بحلول ذلك الوقت.

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