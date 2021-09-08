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ميمي جمال تكشف سبب عدم عودتها للتمثيل مجددًا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قالت الفنانة ميمي جمال، إنها ترغب في العودة للتمثيل ولكن بأعمال تليق بمشوارها الفني وتناسب المرحلة العمرية.

وتابعت ميمي جمال خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس عبر قناة dmc، إنها عندما عادت في عام 2016 مع أحمد حلمي في فيلم "لف ودوران" كانت تشعر أنها تريد الجلوس مع زملائها من جديد وأن تظهر أمام الكاميرا.

وأضافت "وشعرت أن هذا هو مكانها وليس البقاء في المنزل وكانت تجربة ناجحة بالنسبة لها.

وفيما يخص عودتها مرة أخرى، أشارت إلى إنها عرض عليها عمل لكن وجدت أنها ستتقاضى نصف الأجر الذي كانت تتقاضاه من قبل، وشعرت أن كل شيء تغير فاعتذرت عنه، وتفكر الآن في أسرتها.

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