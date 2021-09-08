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شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
أصبح "هاني إبراهيم مرسي" حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر مقطع فيديو مدته ٤٠ ثانية تنبأ خلاله بوفاته وودع أقاربه وأصدقائه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال "مرسي" خلال مقطع الفيديو: "كل أصحابي أنا بحبكم، ياريت محدش يزعل مني لو كنت زعلت حد، وأنا مش هزعل حد أنا ماشي ومش زعلان، هوا العمر بتاع ربنا وربنا أراد بكده والحمدلله، أحمد ربنا وأشكر فضله وربنا حنين على عباده، وهيكون أحن عليا من الدنيا دي كلها، مع السلامة أشوف وشكم بخير"، وأضاف ضاحكًا: "أو مش هشوف وشكم تاني".

ونشر "مرسي" مقطع الفيديو قبل يومين، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يلتفت أحد له، إلا بعد ورود نبأ وفاته اليوم، وبسؤال أحد المقربين له قال إن المتوفى لديه طفل وحيد وكان قد أجري دعامة بالقلب من عدة سنوات وهو بصحة جيدة، ولكنه كان دائم توديع أصدقائه وأقاربه حتى تحققت نبوءته.
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)
شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

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وفاة شاب بوابة الفجر الفجر البحيرة

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