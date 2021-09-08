شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

أصبح "هاني إبراهيم مرسي" حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر مقطع فيديو مدته ٤٠ ثانية تنبأ خلاله بوفاته وودع أقاربه وأصدقائه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.





وقال "مرسي" خلال مقطع الفيديو: "كل أصحابي أنا بحبكم، ياريت محدش يزعل مني لو كنت زعلت حد، وأنا مش هزعل حد أنا ماشي ومش زعلان، هوا العمر بتاع ربنا وربنا أراد بكده والحمدلله، أحمد ربنا وأشكر فضله وربنا حنين على عباده، وهيكون أحن عليا من الدنيا دي كلها، مع السلامة أشوف وشكم بخير"، وأضاف ضاحكًا: "أو مش هشوف وشكم تاني".



