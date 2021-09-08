طارق شوقي: "أولادي مكنوش بيعرفوا عربي.. واتعلموا في مدارس دولية" (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستحسم مشكلة مصروفات المدارس الخاصة والشكاوى منها.





وأضاف "شوقي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أولادي اتعلموا خارج مصر، وعندما عادوا إلى مصر كان ابني عنده 14 سنة، وابنتي كانت في 6 ابتدائي".





وتابع وزير التربية والتعليم والتعلي الفني: "كان تعليمهم في مدارس دولية لأنهم مكنوش بيعرفوا عربي، ولكن أنا حريص على تعليمهم العربي، وبعدين كملوا تعليمهم في مدارس عربي".



