Advertisements

طارق شوقي: "أولادي مكنوش بيعرفوا عربي.. واتعلموا في مدارس دولية" (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستحسم مشكلة مصروفات المدارس الخاصة والشكاوى منها.

وأضاف "شوقي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أولادي اتعلموا خارج مصر، وعندما عادوا إلى مصر كان ابني عنده 14 سنة، وابنتي كانت في 6 ابتدائي".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعلي الفني: "كان تعليمهم في مدارس دولية لأنهم مكنوش بيعرفوا عربي، ولكن أنا حريص على تعليمهم العربي، وبعدين كملوا تعليمهم في مدارس عربي".

واستطرد "ابني تعلم أون لاين جامعيًا، وابنتي درست علوم الآثار والحفريات في كندا ومصر"، مشيرًا إلى أن عدد التحويلات من المدارس الدولية إلى المدارس المصرية ارتفع بصورة كبيرة هذا العام لأن هناك نقلة كبيرة في المدارس الحكومية والمصريين شعروا بذلك.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزير التربية والتعليم مصر طارق شوقي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

كورونا يُؤجل الظهور الأول لـ"رونالدو" مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 7 ساعات

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"تعليم البحيرة": 3 مدارس يابانية جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل

اليوم.. فتح باب التقدم الإلكتروني للمدارس المصرية – اليابانية

وزير التعليم يطالب المديريات برفع مصروفات المدارس الخاصة على مواقع الإدارات التعليمية (مستند)

مصدر بـ"التعليم": افتتاح ٦ مدارس دولية حكومية للطبقة المتوسطة

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من المدارس الأمريكية في هذه الحالة

وزير التعليم: افتتاح مدرسة العبور الدولية لمواكبة التطوير (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements