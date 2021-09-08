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طارق شوقي: "أولادي مكنوش بيعرفوا عربي.. واتعلموا في مدارس دولية" (فيديو)
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:56 ص
شيماء حسن
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستحسم مشكلة مصروفات المدارس الخاصة والشكاوى منها.
وأضاف "شوقي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أولادي اتعلموا خارج مصر، وعندما عادوا إلى مصر كان ابني عنده 14 سنة، وابنتي كانت في 6 ابتدائي".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعلي الفني: "كان تعليمهم في مدارس دولية لأنهم مكنوش بيعرفوا عربي، ولكن أنا حريص على تعليمهم العربي، وبعدين كملوا تعليمهم في مدارس عربي".
واستطرد "ابني تعلم أون لاين جامعيًا، وابنتي درست علوم الآثار والحفريات في كندا ومصر"، مشيرًا إلى أن عدد التحويلات من المدارس الدولية إلى المدارس المصرية ارتفع بصورة كبيرة هذا العام لأن هناك نقلة كبيرة في المدارس الحكومية والمصريين شعروا بذلك.