Advertisements

المنيا يضم ثنائي طنطا استعدادا الموسم الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
سالم خليل



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا تدعيم صفوفه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بضم صفقتين جديدتين .

وأعلن شديد قناوي المدير الفني للفريق عن ضم كلا من : اللاعب ابراهيم الجرايحي "حارس مرمى " قادما من نادي طنطا، حيث سبق له اللعب لأندية المصري، وكهرباء الاسماعيلية، وابو قير للأسمدة، سيراميكا كليوباترا، وبلدية المحلة.

كما تم ضم اللاعب إبراهيم فاضل " مساك " قادما من نادي طنطا ، وسبق له اللعب لأندية النصر، وديروط، كفر الشيخ، واف سي مصر، وبلدية المحلة.

وأكد قناوي أن اللاعبان يعدان إضافية قوية للفريق في مركزي حراسة المرمى والدفاع، ضمن سلسلة الصفقات التي أجراها الفريق مؤخراً قبل انطلاق الموسم.

أخبار تهمك

القومية للأنفاق تعلن بشرى سارة عن تذكرة "المونوريل"

منذ ساعة و نصف

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 10 ساعات

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأخطبوط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

01:07 ص

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements