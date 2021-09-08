المنيا يضم ثنائي طنطا استعدادا الموسم الجديد







واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا تدعيم صفوفه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بضم صفقتين جديدتين .



وأعلن شديد قناوي المدير الفني للفريق عن ضم كلا من : اللاعب ابراهيم الجرايحي "حارس مرمى " قادما من نادي طنطا، حيث سبق له اللعب لأندية المصري، وكهرباء الاسماعيلية، وابو قير للأسمدة، سيراميكا كليوباترا، وبلدية المحلة.



كما تم ضم اللاعب إبراهيم فاضل " مساك " قادما من نادي طنطا ، وسبق له اللعب لأندية النصر، وديروط، كفر الشيخ، واف سي مصر، وبلدية المحلة.



وأكد قناوي أن اللاعبان يعدان إضافية قوية للفريق في مركزي حراسة المرمى والدفاع، ضمن سلسلة الصفقات التي أجراها الفريق مؤخراً قبل انطلاق الموسم.