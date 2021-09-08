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اليوم.. طرح فيلم "30 مارس" في جميع دور العرض

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يترقب صناع 30 مارس، اليوم الأربعاء، طرح الفيلم في جميع دور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة من التأجيلات.

وكان قد كشف المخرج أحمد خالد موسى، تفاصيل فيلم "30 مارس، حيث قال" يوم 30 مارس بيحصل حدث مهم الحدث ده احنا شغالين عليه طول الفيلم، والفيلم دا هايبقي المشاهد نِفْسُه يعرف هيخلص علي ايه"

يذكر أن أحداثه تدور حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلا، ومن بطولة كلا من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، وغيرهم من النجوم.

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