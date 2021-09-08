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المالية: منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إن منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات، مشيرة إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول الشحنة ولكن سيتم الإبلاغ عن الشحنة وتفاصيلها قبل وصولها وهذا سيعمل على تقليل الزمن الجمركي.

وأضافت "ناصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن نظام ACI سيوفر الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بالمستندات مع توفير كافة الخدمات الجمركية من خلاله.

وناشدت مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، الجميع التسجيل في هذا النظام الذي سيرفع من جودة الخدمات الجمركية، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل في هذا النظام في بداية أكتوبر المقبل.

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