المالية: منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات

قالت منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إن منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات، مشيرة إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول الشحنة ولكن سيتم الإبلاغ عن الشحنة وتفاصيلها قبل وصولها وهذا سيعمل على تقليل الزمن الجمركي.





وأضافت "ناصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن نظام ACI سيوفر الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بالمستندات مع توفير كافة الخدمات الجمركية من خلاله.



