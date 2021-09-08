عاجل.. الأهلي يطلب 8 ملايين دولار لبيع "الدبابة"

كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر التطورات في مفاوضات نادي جالطة سراي التركي من أجل الحصول على خدمات الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.





وقال المصدر إن نادي جالطة سراي أرسل عرضًا جديدًا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي المالي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.





وأضاف المصدر بأن القيمة المالية التي عرضها نادي جالطة سراي في عرضه الجديد للتعاقد مع أليو ديانج أعلى عن العروض السابقة ويتخطى 6 مليون دولار.





وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يرفض رحيل أليو ديانج إلا في حال الحصول على مبلغ 8 مليون دولار أو أقل قليلًا.





ويعتبر أليو ديانج واحدًا من العناصر المهمة في صفوف النادي الأهلي منذ الانتقال إليه في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر.



