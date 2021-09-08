صورة جريئة للاميتا فرنجية تحصد إعجاب الجمهور

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة مرتدية توب مكشوف باللون الأسود وجيب قصير للغاية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.