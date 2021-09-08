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فاروق الباز: : "التعليم كان خربان.. والحكومة الحالية تعمل لصالح الطلبة"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، على ضرورة مشاركة الشباب في إصلاح منظومة التعليم لأن هذا مستقبلهم، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل لصالح الطلبة.

وقال "الباز" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إصلاح التعليم يا إما ننجح أو سنفشل في جميع مراحله".

وأضاف عالم الفضاء: "مصر ستنهض مرة أخرى باستمرار تطوير التعليم، لأن التعليم كان خربان خلال الأربعين أو الخمسين سنة ولذلك فإن إصلاحه سيأخذ وقت لأنها أول خطوة في الصعود لسلم التقدم".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن متوسط أعمار رواد الفضاء تصل إلى 26 عامًا، موضحًا أنه خلال الفترة القادمة سجري تنظيم رحلات فضائية في مدار الأرض، ثم مدار القمر، وبعدها النزول على سطحه.

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