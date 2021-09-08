Advertisements

الكشف عن سبب رفض أجويرو ارتداء قميص ميسي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة، سبب رفضه الحصول على القميص رقم "10" ليكون خليفة مواطنه وصديقه السابق ليونيل ميسي.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة هذا الصيف، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي، على أمل اللعب بجانب صديقه ميسي بعد سنوات من اللعب معًا في صفوف منتخب الأرجنتين، لكن البرغوث رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وعرض برشلونة قميص ميسي على العديد من لاعبي الفريق، وكان من ضمنهم أجويرو لكنه رفض.

حقيقة عرض قميص ميسي على النجم الأرجنتيني
وقال أجويرو في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد عرضوا علي القميص، ولم أكن أرغب في الحصول عليه احتراما لميسي".

جدير بالذكر أن الشاب أنسو فاتي حصل على القميص رقم 10 في النهاية بعدما رفضه الجميع، بينما سيرتدي أجويرو القميص رقم 19 حين يتعافى من إصابته ويعود للمشاركة مع بلوجرانا.

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأخطبوط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ 40 دقيقة

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعة و 16 دقيقة

القومية للأنفاق تعلن بشرى سارة عن تذكرة "المونوريل"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

01:07 ص

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements