الكشف عن سبب رفض أجويرو ارتداء قميص ميسي

كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة، سبب رفضه الحصول على القميص رقم "10" ليكون خليفة مواطنه وصديقه السابق ليونيل ميسي.





وانضم أجويرو لصفوف برشلونة هذا الصيف، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي، على أمل اللعب بجانب صديقه ميسي بعد سنوات من اللعب معًا في صفوف منتخب الأرجنتين، لكن البرغوث رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان.





وعرض برشلونة قميص ميسي على العديد من لاعبي الفريق، وكان من ضمنهم أجويرو لكنه رفض.





حقيقة عرض قميص ميسي على النجم الأرجنتيني

وقال أجويرو في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد عرضوا علي القميص، ولم أكن أرغب في الحصول عليه احتراما لميسي".





جدير بالذكر أن الشاب أنسو فاتي حصل على القميص رقم 10 في النهاية بعدما رفضه الجميع، بينما سيرتدي أجويرو القميص رقم 19 حين يتعافى من إصابته ويعود للمشاركة مع بلوجرانا.



