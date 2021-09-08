"الصحة العالمية" توجه نصائح لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي



وأكد هيوتن، إنه لا يجب القلق من متحور "مو" الذي تم اكتشافه في أمريكا الجنوبية والاكوادور، مشيرًا إلى أن انتشاره حتى الآن منحصر في دول أمريكا الجنوبية.



وأضاف "ليس من الواضح حتى لآن ما تأثير اللقاحات على متحور مو"، مشيرًا إلى أن متحور مو محلي في أمريكا الجنوبية ولا يجب القلق بشأنه، موضحًا أنه مازال فيروس موجود بنسبة قليلة طالما يتم الالتزام بالتدابير الاحترازية من إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



وجه إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالصحة العالمية، مجموعة من النصائح قبل عودة الطلاب إلى المدارس المقرر لها في أكتوبر المقبل.وأضاف "هيوتن" في حواره عبر تطبيق زووم" مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "فيما يخص عودة المدارس أنا انصح أولياء الأمور أن يستمعوا إلى توصيات وزارة الصحة".وتابع "نحن نتعاون مع هذا الأمر والعدوى ستزداد في المدارس، وسنراقب ما سيحدث عندما يعود الطلاب إلى المدارس فيما يخص الوضع الوبائي وسلوكيات المواطنين خطوة بخطوة".وفيما يتعلق بإمكانية تلقيح الطلاب قال هيوتن "نؤمن أن هناك نقص في اللقاح ولذلك فالأولوية في إعطائه ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة، ونرى ضرورة الالتزام بجرعتين فقط من اللقاح بسبب قلة عددها في مقابل زيادة عدد المستهدفين بالتطعيم بها".كما وجه مدير إدارة الأمراض السارية بالصحة العالمية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن ظهور متحور دلتا، مشيرًا إلى أنه يمثل خطرًا على المنطقة.وقال إن بعض الدراسات أكدت عدم فعالية عدد من اللقاحات تجاه متحور دلتا. مستطردًا "بعض متلقي اللقاح قد يصابون بمتحور دلتا ولكن الأعراض وقتها ستكون بسيطة ولا تستدعي الدخول إلى المستشفيات أو تصل إلى الوفيات وهذا تأثير إيجابي على الوضع الحالي".وتابع "من الصعب التنبؤ بالمستقبل ولكن يمكن أن يؤثر عن طريق التدابير الاحترازية عندما نفهم الخطر يجب أن نعود إلى التدابير الاحترازية من فتح النوافذ وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي".