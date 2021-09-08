عاجل.. اندلاع حريق بجوار مستشفى المدينة للمرأة بالإسكندرية (صور)

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حريق هائل بأحد العقارات المجاورة لمستشفى المدينة للمرأة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، وهو العقار رقم ٢٥ بشارع كمال الدين صلاح، والمكون من ١١ طابقًا.





وقال أحد سكان العقار، في تصريحات لـ"الفجر" إن الحريق نشب الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، نتيجة لانفجار "جهاز تكييف"، في مظلة خشبية في الطابق الـحادي عشر.





وتابع أحد السكان: كانت النيران شديدة في بدايتها، والشظايا المحترقة تنزل مثل الألعاب النارية والحمدلله ربنا سلم.





وأضاف: قوات الحماية المدنية دفعت بـ ٣ سيارات إطفاء، والتي وصلت على الفور لمكان الحادث، وسيارة شرطة وسيارة إسعاف، ثم وصلت سيارة إسعاف أخرى، بينما نزل كل السكان إلى الشارع خوفًا من النيران والأدخنة المتصاعدة، كما جرى فصل التيار الكهربائي والغاز حفاظًا على الأرواح، خاصة أن مستشفى المدينة للمرأة ملاصقة للعقار الذي وقع به الحريق، والخطر الأكبر على السيدات وحالات الولادة داخل المستشفى.



