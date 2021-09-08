ميمي جمال تكشف عن الأمنية التي ستجعلها سعيدة

كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني، لمدة خمس سنوات



حيث قالت ميمي جمال، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، "ابتعدت عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجي الفنان الراحل حسن مصطفى"



وتابعت ميمي جمال: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص".



وأشارت ميمي جمال: "والدتي هي من كانت تقوم بضرب بناتي في مرحلة الطفولة، وأنا مكنتش بضرب، ووالدتي كانت تعتقد أن ما تفعله هو الطريقة الأمثل لتربية الأطفال.. وكانت تساندي كثيرًا في تربية أبنائي أثناء العمل وتصوير الأفلام".



واختتمت حديثها: "دلوقتى كل اللى بتمناه أشوف بناتي مبسوطين وناجحين أكثر من رغبتى فى العودة".