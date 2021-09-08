Advertisements

ميمي جمال تكشف عن الأمنية التي ستجعلها سعيدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني، لمدة خمس سنوات

حيث قالت ميمي جمال، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، "ابتعدت عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجي الفنان الراحل حسن مصطفى"

وتابعت ميمي جمال: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص".

وأشارت ميمي جمال: "والدتي هي من كانت تقوم بضرب بناتي في مرحلة الطفولة، وأنا مكنتش بضرب، ووالدتي كانت تعتقد أن ما تفعله هو الطريقة الأمثل لتربية الأطفال.. وكانت تساندي كثيرًا في تربية أبنائي أثناء العمل وتصوير الأفلام".

واختتمت حديثها: "دلوقتى كل اللى بتمناه أشوف بناتي مبسوطين وناجحين أكثر من رغبتى فى العودة".

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كورونا يُؤجل الظهور الأول لـ"رونالدو" مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements