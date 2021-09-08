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عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
نجحت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى فى ضم عمر البكرى لاعب وسط دكرنس لخمس مواسم قادمة بعد منافسة مع بعض أندية الدورى الممتاز.

اللاعب مواليد 2001 ويصفه الكثيرون ب"خليفة بيبو" نظرا لمهارته العالية وقدراته التهديفية الكبيرة خلال مشاركاته مع الفريق الأول و قطاع ناشئى دكرنس حيث يجيد اللعب بمركز الجناح الأيسر ومنطقة وسط الملعب الهجومى.

وشارك اللاعب بالموسم الماضى مع الفريق الأول بنادى دكرنس وساهم فى إحراز العديد من البطولات بقطاع الناشئين بالنادى وهو ما ساهم فى إنضمامه لأكثر من تجمع لمنتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين.

وكان اللاعب قريبا قبل موسمين من الإنتقال للأهلى بعد مفاوضات قادها عدلى القيعى مع رئيس نادى دكرنس الخضر إبراهيم إلا أن المفاوضات توقفت وقتها لخلافات حول قيمة الإنتقال وهو ماحدث أيضا مع مسئولى إنبى وقتها.

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