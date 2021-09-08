أزمة قوية تضرب باريس سان جيرمان بعد فترة التوقف الدولي

يبقى باريس سان جيرمان أمام أزمة كبيرة قبل مواجهة كليرمون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.





شكوك حول جاهزية كيليان مبابي

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك بعض الشكوك حول جاهزية مبابي لمباراة فريقه، حيث يتعافى حاليا من إصابة في عضلة الساق، تعرض لها في مباراة فرنسا والبوسنة، وأجبرته على مغادرة معسكر الديوك.





وتابعت الصحيفة، أن كيليان مبابي يتعافى تدريجيًا من هذه الإصابة، ولا توجد نية للمجازفة، به لأن الفريق سيستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد مباراة كليرمون بثمانية أيام.





وأشارت الصحيفة، أن ماركو فيراتي غادر معسكر منتخب إيطاليا، وعاد إلى العاصمة الفرنسية، لتقييم حالته بعد شكواه من إصابة عضلية.





ومن المقرر أن يققد العملاق الباريسي خدمات لاعبيه من أمريكا الجنوبية ميسي وباريديس ونيمار وماركينيوس، أمام كليرمونت، نظرا لارتباطهم مع منتخبي البرازيل والأرجنتين، بجولة جديدة في تصفيات كأس العالم، يوم الجمعة المقبل.



