على ضفاف النيل.. لورديانا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لورديانا في الصورة على ضفاف نهر النيل بإطلالة صيفية جذابة وعلقت "حلوة يا مصر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارًا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنه المكان المناسب.

كما إنها قالت أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.